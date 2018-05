Transexual é agredida e ameaçada de morte pelo ex-marido no Rio

Denúncia foi feita na Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDS RIO) nesta terça-feira (15).

Uma mulher transexual, moradora da comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, denunciou sucessivas agressões físicas praticadas pelo ex-marido. Viviane Rodrigues Pereira, 38 anos, foi vítima de socos, chutes e estrangulamento com uma barra de ferro. A denúncia foi feita na Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDS RIO) nesta terça-feira (15).

O caso foi registrado na 32 DP da Taquara, na Zona Oeste do Rio, no último domingo (13), mas José Borges da Costa foi solto no dia seguinte.

Viviane teve a clavícula quebrada e foi atendida no Hospital Municipal Lourenço Jorge no último sábado (12).

A mulher teme ser assassinada pelo ex-marido. “No dia seguinte as agressões ele me ligou e disse que enquanto não me matasse, não me deixaria em paz”, relatou Viviane.

Em nota, a coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDS RIO) do Rio de Janeiro informou que um pedido de medida protetiva foi expedido.

“Vamos acompanhar o trabalho executado pela Polícia Civil e prestar todo apoio necessário a Viviane. Não podemos mais tolerar nenhum tipo de agressão contra mulheres transexuais. O jurídico da CEDS RIO vai orientá-la”, afirma Nélio Georgini, Coordenador de Diversidade da Prefeitura do Rio.

