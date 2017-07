Transferência de Neymar para o PSG será investigada, anuncia UEFA

Entidade que comanda o futebol europeu vai investigar a negociação mesmo sem ter recebido nenhuma queixa

A UEFA anunciou nesta segunda-feira (31) que vai investigar a transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain, mesmo sem ter recebido nenhuma queixa. A entidade que comanda o futebol europeu quer ter certeza “de que as regras do fair play financeiro serão respeitadas”.

Segundo o diretor-executivo de fair play financeiro e de sustentabilidade da entidade, Andrea Traverso, a negociação pode impactar por muitos anos a economia do PSG. As informações são do jornal espanhol “Mundo Deportivo”.

“O PSG deve respeitar as regras do fair play financeiro assim como todos os clubes da Europa. Eles devem demonstrar que perderam mais de 30 milhões de euros em três anos. O potencial impacto da assinatura de Neymar com o PSG teria impacto na economia do clube por muitos anos. É muito difícil julgar este tipo de operação com antecedência, nós não sabemos os planos do clube francês. Eles podem vender alguns jogadores por um preço similar ou superior. Podemos só depois cálculos e assegurar que as regras sejam cumpridas”, disse o dirigente.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...