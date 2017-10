Transferência de Sérgio Cabral para presídio em MS está suspensa por Gilmar Mendes

(Foto Divulgação) – O ministro Gilmar Mendes, do STF, entendeu que não houve ameaça ao juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, para o presídio federal de Campo Grande.

O ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus ao ex-governador do Rio, suspendendo essa transferência.

Ela tinha sido determinada pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, depois de Cabral ter mencionado em audiência que a família do juiz teria entrosamento com bijuterias. Segundo Gilmar Mendes, a informação sobre as bijuterias foi levada à imprensa pela própria família do juiz e assim, de acordo com o ministro, não houve ameaça.

Sérgio Cabral está preso há quase um ano. Desde maio, ele está no presídio de Benfica, onde estão outros presos da Lava Jato, como o ex-secretário de Saúde Sérgio Côrtes e o ex-secretário de governo Wilson Carlos.

E eles ganharam um ‘presentão’ nos últimos dias: uma sala de cinema equipada com televisão de 65 polegadas, home theater e DVDs. Só a televisão custou R$ 7,5 mil.

O diretor da cinemateca será Wilson Carlos. A cada três dias trabalhados, ele vai abater um dia da pena.

A instalação dessa sala é prevista pela Lei de Execução Penal para fins educativos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, todas as salas de cinema foram doadas pela Igreja Batista do Méier, que também fica na zona norte da cidade, e pela Comunidade Cristã Novo Dia.

Em nota, a igreja Batista disse que “não autorizou qualquer doação de equipamentos eletrônicos a qualquer complexo penitenciário”. O Jornal Hoje não conseguiu contato com a comunidade cristã Novo Dia.

O acesso dos presos à sala de TV será determinado pelo diretor da unidade.

Por G1 Jornal Hojê /Fernanda Graell Rio de Janeiro

