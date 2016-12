Transferido para Belém Preso acusado de matar prefeito de Goianésia do Pará.

Homem identificado como Benedito Campelo foi preso no Piauí e transferido para Belém nesta quarta-feira (14)

Um homem identificado como Benedito Campelo, também conhecido como Agnaldo, foi preso em Teresina, no Piauí, acusado de executar o prefeito de Goianésia do Para, João Gomes, no dia 24 de janeiro deste ano enquanto ele participava de um velório no município.

O acusado foi transferido para Belém e presta depoimento durante toda a manhã desta quarta-feira (14) na sede da Delegacia Geral. Campelo foi preso depois de denúncias anônimas.

O caso

O prefeito de Goianésia do Pará, no sudeste do Estado, João Gomes, mais conhecido como ‘Russo’, foi assassinado na noite do dia 14 de janeiro, no centro do município. O gestor levou seis tiros à queima-roupa quando participava de um velório, na rua União, por volta das 20h30.

De acordo com a versão de testemunhas, logo depois que João Gomes chegou ao velório, dois homens, ambos com capacete, chegaram em uma motocicleta e adentram o local, sendo que um deles sacou uma arma e disparou seis tiros na cabeça do prefeito, que teve morte instantânea. Logo após a execução, os assassinos fugiram do local.

João Gomes , o ‘Russo’, que era filiado ao Partido da República (PR), tinha 62 anos e estava em seu primeiro mandato. Natural de Barras, no Piauí, ele se preparava para disputar a reeleição no pleito eleitoral de outubro deste ano. Com a morte do prefeito, assumiu o cargo o vice, Antonio Pego, conhecido como ‘Tonhão’. Goianésia do Pará foi emancipada em 1991 e tem cerca de 35 mil habitantes.

