Transgarimpeira – Micro ônibus da “Borbure” tomba na serra do São Chico

O Motorista não se feriu, três passageiros foram socorridos com veiculo de uma mineradora nas proximidades até chegada da ambulância para serem removidos ao pronto socorro de atendimento em Moraes de Almeida distrito de Itaituba, ainda não tivemos acesso ao estado de saúde dos acidentados, outros passageiro do micro-ônibus tiveram ferimentos leves.

O acidente deixou três feridos com fraturas pelo corpo em estado mais grave os demais passageiros com escoriações pelo corpo.

