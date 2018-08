Trânsito na BR 163 está lento devido ação Pare e Siga no Pará

(Foto:Adecio Piran) -Motoristas precisam ter paciência ao passar pela região de Novo Progresso até Miritituba.

O trânsito na manhã desta quarta-feira (01), na BR 163 segue lento, devido as obras de recuperação da rodovia.

No trecho de responsabilidade da empresa “Fratello Engenharia” de 60km no município de Novo Progresso, esta operando a 20 dias com sistema Pare e Siga , não tem prazo para terminar, a obra requer interrupção de trafego em uma pista , os trabalhos iniciam pela manhã e terminam por volta das 19h00mn, portanto, os motoristas que precisam passar pela BR 163 precisam ter paciência.

Novo Progresso Moraes Almeida

A empresa retomou os trabalhos no trecho de 40 km, nesta semana a rodovia foi bloqueada, no período de 30 minutos, devido uma detonação de rochas, o sistema PARE e SIGA , também opera naquele local , como menos congestionamento, o trecho é sem pavimentação.O Exercito que administra o trecho fez a orientação dos motoristas que precisarem passar pelo local.

Leia Também:PERIGO na BR-163-Poeira atrapalha trânsito e população sofrem com descaso do DNIT na Rodovia Federal no Pará

Moraes Aruri

Homens do Exercito se mobilizam naquele trecho da rodovia, onde os trabalhos para pavimentação já foram iniciados, militares operam com o sistema de ordenamento de tráfego conhecido como “PARE e SIGA” naquele local da BR-163, os serviços de recuperação, construção e manutenção das condições de trafegabilidade na rodovia [especialmente nos 60 quilômetros não asfaltados mais críticos], estão sob responsabilidade do Exercito, o DNIT contratou mais uma empresa para operar no local. O objetivo é que antes do inicio das chuvas no Pará, a rodovia esteja em condições para o trafego de carretas de soja e milho do Mato Grosso até os portos do Arco Norte.

A rodovia BR 163 é o principal meio de transporte de grãos do Mato Grosso para os portos de Miritituba e Santarém no Pará, a rodovia apresentou muitos problemas no início de 2018 as chuvas deterioraram as condições da rodovia, atoleiros ocasionou filas que ultrapassaram os 60 km de um lado ao outro da rodovia.. “Foi uma situação muito complicada” para os motoristas.

A expectativa da população é de que as obras continue que o DNIT do Pará entregue a rodovia asfaltada até o fim de 2018.

Por Adecio Piran para Jornal Folha do Progresso

