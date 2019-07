Trânsito no município de Placas é completamente liberado

(Foto:Reprodução/DNIT)-Manifestantes atearam fogo nas estruturas contra o fechamento de empresas, por parte do Ibama, de extração ilegal de madeira

Trechos do município de Placas, na mesorregião do Baixo Amazonas paraense, que estavam interditados por parte de madeireiros e populares, que protestavam contra ações do Ibama na região pelo fechamento de empresas de extração ilegal de madeiras, desde a última segunda-feira (15), foram totalmente liberados na tarde de ontem (17).

De acordo com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), as pontes sobre os igarapés Pedrão (KM 891,8), entre Placas e Uruará, e Piaçoca (KM 897,8), entre Placas e Rurópolis, ficaram com suas estruturas completamente comprometidas após o ateamento de fogo nas pontes por parte dos manifestantes. Em virtude disso, apesar de o trânsito ter sido liberado, os veículos não trafegam mais pelas pontes – somente por meio dos desvios.

O DNIT, que também levantou os danos causados às estruturas para definir as ações que seriam executadas para a recuperação das pontes, afirma que “em uma das pontes o dano foi muito grave, afetando toda a sua estrutura. Na outra, o dano foi somente na parte superior”. “Da mais prejudicada, não conseguiremos aproveitar nada, teremos que reconstruir. A outra vai ser reformada” informou o setor de Gestão Ambiental da BR-230/PA do órgão.

O Departamento aproveitou para pontuar os prejuízos complexos desse tipo de ação criminosa. “É muito difícil conseguir as madeiras para a reconstrução dessas pontes, então é um processo que pode demorar, por não termos as madeiras. É essencial frisar que é preciso evitar que mais ações como essa ocorram, porque prejudica toda a comunidade da região” avalia.

O DNIT também disse que, apesar da situação, não há pontos de congestionamento no trecho, mas não soube informar se manifestações pontuais ainda ocorrem.

A Redação Integrada tentou contato com o Ibama, mas, até a publicação dessa matéria, não obteve retorno.

Por:Redação Integrada

