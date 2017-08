Transportadores fecham BR-163 em Sorriso e Lucas do Rio Verde

Os manifestantes fecharam a rodovia federal, no km 747, em Sorriso, às 7h57. Já em Lucas do Rio Verde, o bloqueio teve reiniciou às 7h49, no km 686. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da Rota do Oeste. Não há confirmação se os transportadores vão liberar a rodovia de duas em duas horas como fizeram durante os protestos na semana passada.

Os manifestos começaram na última segunda-feira. Ontem pela manhã, um novo trecho da BR-163 foi interditado em Guarantã do Norte (240 quilômetros de Sinop). Não foi confirmado se hoje o bloqueio foi retomado. Estão sendo impedidos de trafegar caminhões e carretas com cargas. Porém, passam os que transportam carga viva e perecíveis. Os demais veículos também passam normalmente.

Os manifestantes cobram a revogação total do decreto do governo federal que autorizou o aumento de impostos sobre os combustíveis e encareceu, em média, em R$ 0,46 o litro de diesel, R$ 0,41 o litro da gasolina, R$ 0,20 o etanol, no dia 20 do mês passado. Também querem aprovação do projeto de lei 528/2015, que estabelece preço mínimo para o transporte de cargas e fretes e fim do corte de verbas destinas para a Polícia Rodoviária Federal.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...