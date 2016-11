Transportadores pretendem interditar BR-163 em Sinop, Sorriso, Lucas e Nova Mutum

(foto: Só Notícias/Chico Tello/arquivo) -O Sindicato dos Transportadores Autônomos de Sinop afirmou, ao Só Notícias, que a BR-163 deverá ser interditada, nas proximidades do bairro Alto da Glória, amanhã e quarta-feira, a partir das 7h. Além disso, o bloqueio também estaria previsto para ocorrer simultaneamente nos municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.

Os trabalhadores deste setor cobram o ‘descongelamento’ do projeto que cria a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, que está aguardando parecer do relator na Comissão de Viação e Transportes (CVT), desde 2015, no Senado Federal. “Este piso é muito viável para a categoria. Caso seja aprovado, acabará com conflitos de interesses do transportador e das empresas. Teremos um tabela e preço para regular o transporte de cargas”, disse, ao Só Notícias, um dos líderes do movimento.

O fechamento está previsto para ocorrer, segundo o sindicato, das 7h às 11h e das 13h às 19h. Será permitido apenas o tráfego dos veículos de passeio, ambulâncias, ônibus e cargas vivas. Os demais caminhões e carretas serão retidos.

