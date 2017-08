Transporte escolar de 8 mil alunos da rede municipal é normalizado em Santarém

Após a publicação do resultado da licitação, o transporte escolar foi normalizado nesta segunda-feira (14). Também estão ativas as 10 rotas do programa Caminho da Escola, que atende os alunos da educação especial.

Com a homologação e publicação do resultado do processo licitatório das rotas do transporte escolar no site da Prefeitura de Santarém, oeste do Pará, o transporte de quase oito mil alunos da rede municipal volta à normalidade a partir desta segunda-feira (14).

De acordo com o coordenador da Divisão de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed) Adson Lira, das 154 rotas terceirizadas que atenderão os alunos das escolas municipais neste segundo semestre de 2017, 100 foram pregoadas no processo licitatório que teve a homologação publicada na semana passada. “Outras 47 rotas que já constavam das licitações anteriores foram aditivadas para que nenhuma localidade atendida pelo transporte escolar ficasse descoberta até que seja lançada nova licitação que nós esperamos que ocorra nas próximas semanas. E sete rotas que foram criadas agora, também serão licitadas”, explicou Adson Lira.

Ao todo, 25 empresas participaram da licitação, porém, três foram descredenciadas e 22 chegaram ao final do processo para fazer as rotas que atendem alunos das regiões de Planalto (Br-163 e Curuá-Una), Eixo Forte e Rios (Tapajós, Arapiuns, Lago Grande, Arapixuna e Aritapera).

Também estão ativas as 10 rotas do programa Caminho da Escola, que atende os alunos da Educação Especial (infantil, fundamental e EJA Especial), por meio do Transporte de Atendimento da Educação Especial.

Atualmente, cerca de 400 alunos especiais da rede municipal de Santarém são atendidos com transporte escolar gratuito, tanto no turno quanto no contra turno.

Fonte: G1 PA.

