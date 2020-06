Trator cai de ribanceira e mata dois e deixa três feridos na serra da Castelita em Moraes Almeida

Trator cai de ribanceira e mata dois e deixa três feridos na região de garimpo interior de Itaituba. (Foto:Via WhatsApp)

Um trator capotou sobre o motorista na tarde deste domingo (07) na região do garimpo da de garimpo no interior de Itaituba.

O acidente aconteceu na tarde deste domingo (07),por volta das 15h00mn, na serra da Castelita no distrito de Moraes Almeida Municipio de Itaituba.

Segundo os socorristas, o trator caiu de uma ribanceira com as pessoas em cima, o motorista e o caroneiro foram esmagados pelo veículo. Outros tres foram lançados e socorridos com vida para hospital municipal de Novo Progresso. Eles apresentavam dores na região torácica e escoriações pelo corpo, com fraturas.

Três sobreviveram;

*Adriano Rodrigues Fernandes 33 anos, teve fratura exposta na perna direita.

*Menor c.e.n.s masc. 5 anos, teve fratura no braço direito.

* Jose Pereira da Silva 75 anos,escoriações.

Uma trator escavadeira (PC) foi usado para a retirada das vitimas debaixo do trator.

Conforme relatados do Enfermeiro Everton do Hospital Municipal, apesar da gravidade do acidente as vitimas passam bem.

As duas vitimas fatais , não foram identificadas.

