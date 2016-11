Trator derruba poste de energia

Poste foi derrubado por um trator que fazia limpeza no canteiro central da rodovia BR-163 perímetro urbano de Novo Progresso

Uma trator que presta serviços a Prefeitura e fazia limpeza no canteiro central da rodovia BR-163 no perímetro urbano da cidade de Novo Progresso , foi atingindo por um poste de energia elétrica usado com sustentação para a energia de um lado ao outro da rodovia. O acidente ocorreu nesta manhã de segunda-feira(21).

De acordo com a informação, o trator com operador fazia limpeza no corte de grama naquele local, pode ter ocorrido de os cabos de sustentação terem quebrado e levou a queda do poste.

Mesmo caindo sobre o trator ninguém saiu ferido.

Energia – Por conta da queda do poste, a energia elétrica foi desligada e uma equipe que presta serviços para Rede Celpa esteve no local para solucionar o problema.

Por Redação Jornal Folha do Progresso (fotos Facebook Ed Carlos)

