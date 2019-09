Travessia na área da ponte do rio Moju volta a operar com duas balsas

Setran volta a operar com duas balsas na travessia do Moju — Foto: Maycon Nunes/ Agência Pará

Serviço foi uma alternativa do governo durante o período de reconstrução da ponte que caiu em abril. Travessia havia sido suspensa após o naufrágio de um empurrador.

Desde domingo (15) voltou a operar com duas balsas o serviço de travessia de veículos na área da ponte do rio Moju, que caiu na PA-483, a Alça Viária. De acordo com a Secretaria de estado de Transportes (Setran), com a volta das duas balsas, houve a redução do tempo de espera para a travessia, de 40 para 20 minutos.

A alternativa da travessia gratuita é uma medida do governo durante o período de reconstrução do vão central da ponte. A previsão é que a obra deve ser concluída em novembro deste ano.

Essa travessia no local havia sido suspensa há cerca de três semanas, após o naufrágio de um dos seis empurradores que dão suporte às duas balsas, com capacidade para 25 caminhões ou 25 ônibus ou 50 vans em cada viagem.

Ponte sobre o rio Moju desabou após colisão de balsa em abril de 2019. — Foto: Reprodução/Tv Liberal

