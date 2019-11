TRE anuncia data de concurso público no Pará

Prova será realizada no dia 16 de fevereiro de 2020. Salários vão de R$ 7.591,37 a R$ 12.455,30.(Foto:Reprodução)

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) vai realizar concurso público em fevereiro de 2020. O edital foi publicado nesta quinta-feira (14), no Diário Oficial da União. Prazo e valores de inscrições, data para pagamento e solicitação de isenção são algumas das informações já disponíveis ao público.

A prova será realizada no dia 16 de fevereiro de 2020. A inscrição inicia às 10h do dia 18 de novembro e segue até às 22h de 17 de dezembro, e deve ser realizada no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Já no que se refere aos valores das taxas de inscrições, para o cargo de Analista Judiciário o valor cobrado será de R$ 70, para os cargos de Técnico Judiciário a taxa será de R$ 55.

Vagas e remuneração

As vagas disponibilizadas são: uma (1) para Analista Judiciário da Área Judiciária (privativa de pessoas com formação em Direito), e duas (2) Técnico Judiciário da Área Administrativa, que pode ser exercida por quem possui o nível médio, ambos com lotação inicial em zonas eleitorais do interior do estado. Além dessas, há vagas de cadastro reserva para Analista Judiciário para Medicina, com especialidade em Psiquiatria (cadastro reserva); Técnico Judiciário para Operação de computadores (cadastro reserva); Analista Judiciário sem especialidade (cadastro reserva) e; Analista Judiciário em Análise de Sistemas (cadastro reserva).

Para os cargos de analista a remuneração (vencimento básico + GAJ) é de R$ 12.455,30 e para Técnico Judiciário é de R$ 7.591,37, ambos com auxilio alimentação de R$ 910,08. A remuneração e os benefícios dos cargos oferecidos no concurso público encontram-se estabelecidos na Lei nº 11.416/200 e leis alteradoras, além de Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Por G1 PA — Belém

14/11/2019 18h48

