TRE confirma impugnação de candidatura a prefeito em Óbidos

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Pará confirmou a sentença do juiz eleitoral de Óbidos, Rômulo Nogueira de Castro, que impugnou o registro de candidatura a prefeito do PSDC.

A decisão foi proferida ontem, 13.

Aimoré Marinho, o candidato a prefeito do partido, teve a sua candidatura impugnada por prestação de contas da campanha de 2012, quando se lançou ao cargo de vereador, fora do prazo.

Ele não é o único candidato a prefeito em Óbidos com candidatura impugnada em 1º grau. Jaime Silva, do PMDB, também se encontra na mesma situação.

O recurso do peemedebista contra a decisão do juiz Rômulo Nogueira de Brito já foi remetido ao TRE.

Agrônomo de 52 anos, servidor público, Aimoré Marinho pode recorrer da decisão.

Ele pode continuar na disputa, mas sua candidatura se encontra sub judice. Ou seja, com recurso pendente de votação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral.

Aimoré não pode ser substituído por outra pessoa na chapa pura do PSDC porque o prazo para esse tipo de iniciativa encerrou na segunda-feira, 12.

