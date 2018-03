TRE dá mais uma chance para cadastramento biométrico

(Foto Divulgação) – A partir do dia 2 de abril e até 9 de maio, o eleitor paraense terá nova chance de realizar o seu cadastro biométrico junto à Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) vai manter a mesma estrutura dos nove postos de atendimento na capital e ainda os cartórios do interior do Estado para atender aos retardatários, seja qual for a situação pendente.

Após o dia 9 de maio o cancelamento do título será definitivo. O eleitor que perder o prazo não vota nas Eleições 2018. Nessa primeira fase, a justiça investiu 3 milhões de reais dos cofres públicos. Para o segundo momento, que se iniciará em 2 de abril, estima-se um valor mais baixo, cerca de menos de 1/3 do custo inicial.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26), pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará), a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, em entrevista coletiva, na sede TRE, na rua João Diogo, no bairro da Campina, em Belém, onde ela informou que do total de 1.043 milhão de eleitores de Belém, 80,06% fizeram seu cadastro biométrico, faltando exatos 207 mil eleitores comparecerem.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...