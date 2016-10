TRE do Pará contabiliza 17 urnas trocadas no interior

Estado conta com 16.920 mil urnas instaladas nas seções eleitorais

Por: Redação ORM News -Em um balanço parcial do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-Pa), realizado na manhã deste domingo (2), pelo menos 17 urnas eletrônicas tiveram que ser trocadas em seções eleitorias do interior do Estado devido a problemas eletrônicos.

Este ano, a Justiça Eleitoral do Pará conta com 16.920 mil urnas que serão instaladas nas Seções Eleitorais do Estado, além de cerca de 3 mil urnas de contingências que podem ser utilizadas para dar suporte em eventuais problemas.

