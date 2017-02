TRE esclarece boatos sobre prazo do recadastramento biométrico no Pará

Boato indicava o mês de março como prazo final para o recadastramento.

Tribunal informou que recadastramento pode ser agendado normalmente.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) emitiu nesta quarta-feira (1º) um comunicado desmentindo boatos sobre o fim do prazo para o recadastramento biométrico do órgão. O recadastramento pode ser agendado normalmente pelo site TRE-PA para ser realizado em um dos postos da Justiça Eleitoral do Pará.

Nos últimos dias, foi compartilhada por aplicativos de mensagens e redes sociais uma publicação informando o dia 1º de fevereiro como final do prazo do agendamento para o recadastramento biométrico, que seria realizado só até o mês março pelo TRE-PA, de acordo com a publicação desmentida pelo Tribunal.

