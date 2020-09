TRE inicia o transporte de urnas eletrônicas para o interior do Pará

TRE inicia o transporte de urnas eletrônicas para as seções eleitorais do Pará — Foto: Reprodução TV Globo

Pelas dimensões geográficas do estado, em algumas localidades a remessa de urnas precisa de deslocamento multimodal.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) iniciou nesta segunda-feira (14) a distribuição de mais de 16 mil urnas eletrônicas para as seções eleitorais do Pará. De acordo com o órgão, a entrega total das urnas devem encerrar no dia 1º de outubro.

Segundo o Secretário de Tecnologia de Informação do TRE Pará, Felipe Brito, é preciso realizar uma organização logística muito bem feita devido as dimensões do estado.

“Neste período de remessa, são transportadas cerca de 16 mil urnas eletrônicas para o interior do Estado, em deslocamentos distintos, muitos locais precisam do descolamento multimodal, com o uso de avião, carro, barco, como por exemplo: a cidade de Juruti, no Oeste do Pará, que tem uma logística multimodal diferenciada”, explicou.

As urnas que vão atender a região metropolitana de Belém ficam no depósito da TRE até às vésperas das eleições.

“As urnas que irão atender Belém, Ananindeua e Marituba ficam armazenadas até as vésperas das eleições no próprio depósito de urnas em Ananindeua. São cerca de 4.500 urnas eletrônicas”.

Para as eleições municipais deste ano em todo o Estado estão previstas a utilização de cerca de 17.824 urnas eletrônicas, sendo 2.759 para Belém; 888 para Ananindeua e 795 para Santarém, que são os três maiores colégios eleitorais do Pará com mais de 200 mil eleitores, onde pode haver um eventual segundo turno das Eleições Municipais.

