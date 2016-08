TRE já recebeu mais de 200 denúncias contra candidatos no PA

Aplicativo Pardal recebeu as denúncias em cinco dias.

Já pelo disque-denúncia, a CNBB registrou em dois dias vinte ligações.

Em apenas cinco dias, mais de 200 denúnicas de crimes eleitorais foram recebidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). A denúncias foram feitas através do aplicativo de celular Pardal. Já pelo disque-denúncia, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), registrou em dois dias vinte ligações.

É a terceira vez que a CNBB trabalha em parceiria com o TRE. Uma semana antes das eleições a equipe de voluntários é reforçada e o serviço passa a ser realizado durante 24h.

Para fazer as denúncias online é só fazer o download, cadastrar os dados pessoais e incluir as provas da denúncia de crime eleitoral, em foto ou vídeo.

“A contextualização, como dizer qual o candidato denunciado, descrever em que momento aquilo aconteceu, isso sim auxilia para que o juiz eleitoral ou promotor tome a termo a denuncia”, explica Felipe Brito, secretário de tecnologia da informação do TRE-PA.

Serviço

O aplicativo está disponível para os sistemas android e ios. E o número do disque-denúncia é o 0800 091 47 51. Em todos os casos o sigilo do denunciante é garantido.

