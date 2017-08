TRE-PA convoca eleitores paraenses para consulta pública

População deve votar na meta de ação que a Justiça Eleitoral deve cumprir em 2018. Pesquisa é online e está disponível até o dia 13 de agosto.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) convoca os eleitores paraenses para escolher as metas da Justiça Eleitoral para 2018. Tem cinco metas para votação na consulta pública, aquela que for aprovada deverá ser seguida por todos os tribunais do país. A pesquisa é online e está disponível até o dia 13 de agosto.

De acordo com o diretor geral do TRE, Edson Costa, a participação da sociedade é importante para a construção de ações que devem ser desenvolvidas pelos tribunais de todo o Brasil para ajudar a melhorar a qualidade de atendimento. “A Justiça Eleitoral busca sempre alcançar os anseios da sociedade. Então, na qualidade de prestadora de serviço público, ela tem esse dever de prestar esse serviço de qualidade”, afirma Edson Costa.

As metas são elaboradas pelas regionais de todo o Brasil e depois disponibilizadas em pesquisa pública para a sociedade.

Veja as 5 metas disponíveis para votação:

1) Quitação de multas eleitorais: disponibilizar os serviços online de quitação de multas eleitorais administrativas e de certidão de serviços eleitorais prestados;

2) Educação eleitoral: promover ações voltadas ao esclarecimento sobre os direitos e deveres do eleitor;

3) Conscientização de jovens estudantes sobre o voto: implantar ou fortalecer programas de formação e conscientização de estudantes dos ensinos fundamental, médio e superior sobre a importância do voto;

4) Fortalecimento das Escolas Judiciárias Eleitorais (EJEs) como fomentadoras de cidadania;

5) Julgamento de prestação de contas partidárias: julgar com prioridade as prestações de contas partidárias no ano de referência para apresentação aos cartórios eleitorais.

O formulário da pesquisa é simples e pode ser preenchido em apenas 5 minutos. O TRE-PA disponibilizou o sistema de votação também para as pessoas que forem fazer o recadastramento biométrico nos postos da Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) e também na Companhia Docas do Pará (CDP).

Na consulta pública, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também quer saber da sociedade sobre qual o nível de satisfação diante das metas já existentes.

Serviço

A consulta pública vai até o dia 13 de agosto e está disponível no site do TRE. E ainda até esta quinta-feira (10) nos postos de recadastramento biométrico da CDP (no Galpão 10, na Av. Marechal Hermes) e da CAE (na Rua Pirajá, entre Marques e Visconde).

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...