TRE-PA mantém cassação de vereador que comprou votos por R$ 20 em Monte Alegre

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) julgou nesta terça-feira (6) o recurso do vereador de Monte Alegre, no oeste do Pará, e manteve a cassação do mandato que ocorreu em 2017. Na época, Manoel Dantas, eleito como “Duca Pescador”, foi acusado de ter comprado votos por R$ 20 e abuso de poder econômico nas eleições de 2016.

O recurso foi analisado durante Sessão Ordinária de Julgamento do TRE-PA, em Belém, e teve como relator o juiz Amilcar Roberto Bezerra. Por unanimidade, o TRE-PA determinou que seja enviado ofício à Câmara de Monte Alegre para afastamento imediato do vereador Duca Pescador.

“Não justifica o abuso de poder econômico, mas ficou comprovada a captação ilícita de sufrágio, por isso se justifica a cassação do mandato do vereador pela compra de votos, que é uma prática horrorosa”, disse o relator Amilcar Bezerra.

A justiça havia determinado a cassação de mandato e inelegibilidade do até então vereador em novembro de 2017, com pagamento de multa de 10 mil Unidades Fiscais de Referência. O parlamentar havia sido eleito com 1.136 votos nas eleições passadas, mas a sentença saiu somente no final de setembro deste ano.

O caso foi descoberto quando informações da possível compra de votos começaram a circular no município. A prática ocorria em um posto de combustível no bairro Cidade Baixa. Foi constatado que Robson Luís Magno da Silva, que teria ligação com o vereador, estaria abastecendo inúmeras motocicletas de eleitores, no valor de R$ 20.

À época, por meio de uma medida cautelar do Ministério Público do Pará, o delegado titular de Monte Alegre fez busca e apreensão na residência que Robson costumava frequentar próxima ao posto. Foram apreendidas várias provas do esquema.

Por:G1/Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...