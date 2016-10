TRE-PA registra a eleição mais rápida da história

Às 22h34 deste domingo (02) o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) totalizou a apuração nas 16.920 Seções Eleitorais em todo o Estado. Nas Eleições Municipais 2016, 5.509.941 eleitores estavam aptos para escolher candidatos a prefeito e vereador nos 144 municípios paraenses.

“Todos trabalharam dentro do que havia sido planejado. Não houve falhas. Portanto, creio que a nossa eleição está de parabéns”, comentou o Presidente do TRE-PA, desembargador Raimundo Holanda Reis, em coletiva aos meios de comunicação no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, onde foram concentradas a totalização dos votos das 106 Zonas Eleitorais do Pará.

Os eleitores não tiveram problemas com urnas eletrônicas. Em todo o estado, foram registradas 108 substituições por urnas de contingência, o que representa menos dew 1% do total. Apenas no município de Óbidos, houve votação manual, pois, a bateria da urna acabou e não havia energia elétrica no local. Foram registrados 16 votos dessa forma que foram apurados devidamente na Junta Apuradora da Zona Eleitoral.

As Eleições foram marcadas por uma apuração mais célere. “O Tribunal terminou essa eleição com recorde histórico, às 22h34. O TRE-PA ficou entre os 15 melhores Regionais em velocidade de apuração. Isso é extremamente positivo se levarmos em consideração um estado de grandes extensões territoriais que é o Pará”, comenta o Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PA, Felipe Brito.

O primeiro município a totalizar os votos foi Bannach, localizado no sudeste do estado, com o 3141 eleitores. E o último foi Santarém, por conta, do barco que deveria transportar o material para o ponto de transmissão e se perdeu em uma localidade de difícil acesso no município.

“Nós conseguimos entrar em contato com técnico de transmissão, pelo telefone satelital. Demos orientações e conseguimos obter os resultados”, explica o Secretário de Tecnologia da Informação.

Em Belém, também houve apuração mais rápida. Às 19h 09, os votos da capital paraense já haviam sido totalizados. Inclusive, município será o único do estado a ter eleições para o segundo turno que será disputado entre os candidatos Zenaldo Rodrigues Coutinho Junior (PSDB), da coligação “União por uma Belém do Bem”, que teve 31,02% dos votos, e Edmilson Brito Rodrigues (PSOL), da coligação “Juntos pela Mudança”, que obteve 29,50% dos votos.

Na capital, que tem 35 vagas para vereador, 14 candidatos se reelegeram e 21 assumirão como novos vereadores. Uma renovação de 60% da Câmara Municipal de Belém.

SEGUNDO TURNO EM BELÉM

Nesta segunda-feira (03), às 16h, o Juiz Eleitoral Elder Lisboa da Costa Ferreira, Presidente da Junta Totalizadora em Belém, fará a homologação do primeiro turno das eleições. A preparação para o segundo turno começa 48 horas após a homologação, no caso, na quarta-feira (05).

A propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na TV inicia a partir do dia 15 de outubro e vai até 28 do mesmo mês. Às eleições para o segundo turno será no dia 30 de outubro.

DENÚNCIAS E OCORRÊNCIAS

Nas Eleições, foram registradas até o dia de votação o Disque Denúncia recebeu 5.736 denúncias. Dessas, 5.530 foram recebidas pelo aplicativo “Pardal”, da Justiça Eleitoral. Casos de propaganda eleitoral irregular foram os mais denunciados, com 2240 denúncias, e crimes eleitorais diversos em segundo lugar com 1348.

No dia da eleição, o Sistema “Ocorre JE” registrou 32 ocorrências ligadas a prisões de eleitores e candidatos, entre elas por compra de votos, boca de urna, transporte ilegal de eleitores, propaganda irregular. Já a Polícia Civil atendeu a 156 ocorrências em todo o estado do Pará.

AGENDA

Após o segundo turno o Tribunal entrará na fase de julgamento e homologação das prestações de contas de todos os candidatos envolvidos no pleito para que no dia 16 de dezembro, seja possível realizar a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2016.

(Com informações do TRE-PA)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

