TRE realiza simulado nas urnas que serão usadas nas eleições no Pará

Por solicitação do TSE, o simulado é feito em 4% do total de urnas no estado. Objetivo é minimizar possíveis problemas no pleito de 2018.

Técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Pará realizam até esta quinta-feira (19) uma votação simulada, que faz parte dos testes de software e hardware nas urnas. De acordo com o TRE, o processo é necessário para garantir a funcionalidade das urnas e minimizar possíveis problemas no pleito de 2018.

No simulado, servidores da Justiça Eleitoral do Pará realizam os procedimentos normais de uma votação. O assunto em votação é fictício, porém o procedimento é real e os resultados serão transmitidos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E através do sistema interno será possível acompanhar se houve alguma falha no processo.

Atualmente, o TRE do Pará utiliza mais de 21 mil urnas para realizar as Eleições em todo o estado. Por solicitação do TSE, o simulado é feito em 4% desse total (840 urnas).

Para o ano de 2018, 27 municípios vão realizar a votação por identificação biométrica: Afuá, Bragança, Bonito, Tracuateua, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Santarém, Mojuí dos Campos, Belterra, Marituba, Ponta de Pedras, Primavera, São João de Pirabas, Quatipuru, Capanema, Ananindeua, Peixe boi, Paragominas, Curuçá, Terra Alta, Barcarena, Castanhal , Capitão Poço, Belém, Santa Maria das Barreiras, Conceição do Araguaia e Floresta do Araguaia.

