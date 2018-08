TRE realiza testes nas urnas eletrônicas para as eleições 2018 nos municípios do sudoeste do Pará

TRE começou a testar as urnas que serão usadas nas eleições 2018 em três municipios -Os preparativos dos equipamentos para votação só serão feitos a partir do dia 20 de setembro, quando haverá a geração das mídias e inserção dos dados de eleitores e candidatos de cada sessão.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) começou a testar as urnas que serão usadas nas eleições de outubro, nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Pela primeira vez será adotado o voto biométrico na região. No total, 383 urnas serão usadas.

Cerca de nove técnicos de uma empresa terceirizada do TRE trabalham no Forúm Eleitoral em Altamira. Os preparativos dos equipamentos para votação só serão feitos a partir do dia 20 de setembro, quando haverá a geração das mídias e inserção dos dados de eleitores e candidatos de cada sessão.

Essa é a primeira vez que será usada a biometria durante a votação nos três municípios que fazem parte da 18ª zona eleitoral. Em Brasil Novo e Vitória do Xingu o voto será 100% biométrico, já em Altamira embora o cadastramento não tenha sido obrigatório mais da metade dos eleitores fez a biometria para votar este ano. No município de Brasil Novo, mais de 13 mil pessoas estão aptas a votar, em Vitória do Xingu deverão comparecer as urnas quase 12 mil pessoas e em Altamira o número de eleitores aumentou 14% com relações as eleições de 2016. Ao todo são 79.834 mil eleitores.

O eleitor que tiver qualquer dúvida sobre o voto biométrico pode ir até o Fórum Eleitoral de Altamira onde estão sendo realizados testes em uma urna instalada no local.

