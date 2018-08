TRE registra 854 candidaturas para 2018. Cinco concorrem ao Governo

Número é cerca de 18,3% menor em relação à última eleição, quando 1046 concorreram; eleitores também diminuíram

( Arte/Portal ORM/Divulgação) – No último dia do prazo para partidos e coligações apresentarem os pedidos de registro das candidaturas, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) divulgou na noite desta quarta-feira (15) os números totais dos políticos que protocolaram seus nomes para as eleições de 2018 no Estado. Ao todo, o Pará terá 854 candidatos pleiteando uma vaga no Governo do Estado, Senado Federal, Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal.

Segundo o Tribunal, cinco nomes registraram candidatura ao Governo do Estado. São eles: Márcio Miranda (DEM), Hélder Barbalho (MDB), Fernando Carneiro (PSOL), Paulo Rocha (PT) e Cléber Rabelo (PSTU). Quinze pretendem disputar uma vaga para Senador da República, enquanto 143 políticos se registraram para concorrer a um mandato de deputado federal e 656 concorrem a deputado estadual. O restante das candidaturas são de vice-governadores e suplentes dos senadores, sendo que este último cargo tem direito a dois substitutos.

O total de 854 registros para a eleição é cerca de 18,3% menor em relação às eleições anteriores, em 2014, quando 1046 concorreram aos cargos públicos. A expectativa do TRE-PA era que entre 110 e 1220 concorressem nessas eleições, mas o número foi consideravelmente abaixo do previsto. Curiosamente, o número de eleitores também diminuiu. Em 2014, o Pará tinha cerca de 5,550 milhões enquanto este ano, são 5,499 milhões aptos para votar. O principal motivo para esta pequena queda no número de eleitores registrados seria o recadastramento biométrico.

Após o registro de candidatura, a partir desta quinta-feira (16), fica autorizada a propaganda eleitoral dos candidatos para as eleições.

Por: Portal ORM 15 de Agosto de 2018 às 20:42 Atualizado em 15 de Agosto de 2018 às 21:15

