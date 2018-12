Trecho da BR-163 em Novo Progresso que recebeu reparos ganha novo piso

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- O trecho de aproximadamente 45 km da rodovia BR-163 que estava com o piso irregular [BURACOS] entre Novo Progresso e km 100 (Vila Isol), vem recebendo reparos com novo piso.

A empresa Fratello Engenharia é responsável pela obra de recuperação, uma extensão de 15 km já concluído , recebeu novo asfaltamento nesta semana. Equipe da Empresa Pavienge vem aplicando massa asfáltica na obra pronta, que terá espessura de 5 centímetros. Em seguida, a rodovia ganhou nova sinalização no trecho recuperado (Foto).

A rodovia BR-163, já é conhecida como Estrada do GRÃO, uma das principais vias de ligação entre as região Norte do Mato Grosso com os portos de Miritituba (Itaituba) e Santarém.

A pavimentação do trecho ligando a localidade de Novo Progresso, Alvorada da Amazônia até o distrito de Vila Isol no município de Novo Progresso. O asfalto, antes em más condições de uso, dará lugar a uma estrada pavimentada, portanto mais segura para os seus usuários quando concluída.

Este trecho da rodovia recebeu serviços preliminares, tapa buracos , recuperação da terraplanagem com uma camada de cimento , melhorias na drenagem, pavimentação e revestimento do tipo CBUQ. O Custo final da obra não foi divulgado.



