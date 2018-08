Trecho da BR-163 mal feito e danificado por chuvas começa a ser recuperado em Novo Progresso

Motoristas tem que redobrar a atenção.

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Pará (DNIT-PA) pede para que os motoristas e pedestres redobrem a atenção ao passarem pela BR 163, próximo ao município de Novo Progresso , na região sudoeste do estado. Um trecho de 60 km da rodovia está sendo recuperado depois que a pista foi danificada por obra mal feita e pelas chuvas com buracos pelo longo do trecho.

A empresa FRATELLO ENGENHARIA, executa as obras de recuperação do trecho , inicialmente de Novo Progresso até o aeroporto distante 10 km ,sentido Mato Grosso, os trabalhos estão sendo realizados em recuperação total da pista que recebeu uma camada de material com cimento e a pavimentação asfáltico vem sendo colocada, teve inicio esta semana e devem terminar no fim do ano. Os trabalhos começaram no inicio do ano com a colocação de tapa-buracos, bastante criticado pela população, motoristas,empresariados e imprensa, terra foi colocada, os serviços foram perdidos, o DNIT do Pará autorizou a execução e uso da terra para tapar buracos da rodovia..

Ainda conforme o DNIT-PA, os pontos da rodovia onde os trabalhadores estão atuando está sinalizado com placas , o sistema PARE & SIGA funciona no local, por isso, o trânsito deve ficar mais lento nesses locais. Os motoristas devem ficar atentos às placas colocadas nos trechos que estão em obras e diminuam a velocidade ao passarem por estes trechos da rodovia.

O DNIT-PA informou que a estimativa de investimento total na recuperação deste trecho é de R$ 35,5 milhões. Além da recuperação, a empresa foi contratada para executar os serviços de manutenção da rodovia.

