Trecho da BR-163 será municipalizado, beneficiando moradores e comerciantes

(Foto:Reprodução) – O vereador Ronan Liberal Jr. (MDB) informou na tribuna da Câmara na Sessão Ordinária do dia 27 de julho, que a Prefeitura Municipal enviaria um projeto para a municipalização de trecho da BR-163, um antigo anseio dos moradores e comerciantes que moram no entorno da Rodovia.

Por meio do Ofício 0379/2020, o prefeito Nélio Aguiar informou à Câmara Municipal que, após um diálogo entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Prefeitura Municipal de Santarém, tendo em vista um grande anseio dos moradores e comerciantes, houve um acordo para a municipalização da BR-163, desde a avenida Marajoara (Rua Santa Maria) até o Porto das Docas do Pará.

A Câmara Municipal de Santarém no último dia 28 de julho, durante a Sessão Ordinária discutiu, votou e aprovou por unanimidade o Decreto Legislativo que municipaliza o trecho da Rodovia Santarém-Cuiabá, passando a ser denominado Avenida Cuiabá.

A municipalização do trecho urbano da rodovia Santarém/Cuiabá irá resolver alguns problemas históricos com fiscalizações que comerciantes enfrentavam devido à legislação federal que estava em vigor no perímetro urbano e trazia prejuízo e muitas dificuldades.

A medida é de fundamental importância para o município pois a transformação da Rodovia em Avenida, proporcionará aos munícipes o direito a um atendimento mais eficiente no que se refere à manutenção e controle viário local, bem como, beneficiará as atividades comerciais da área.

O vereador Ronan Liberal Jr. (MDB), que é líder do governo na Câmara, ressaltou que esse assunto também era uma pauta do então candidato, e hoje prefeito, Nélio Aguiar e destacou a importância da municipalização do trecho. “Essa medida atende demandas de vários vereadores, da sociedade como um todo, do empresariado local e das pessoas que vivem, convivem e dependem da margem da BR-163 para empreender. Certamente é um antigo anseio de todos que estão no entorno e que agora serão beneficiados. Um projeto que irá atender os interesses coletivos da sociedade” enfatizou o vereador.

Após aprovação, o município de Santarém recebe a municipalização do trecho da BR-163, compreendido entre avenida Marajoara (Rua Santa Maria), sito no KM 1.002,3 até o Porto das Docas do Pará, no KM 1.005,9, convertendo a área de forma definitiva em Avenida Cuiabá.

Por:RG 15 / O Impacto

