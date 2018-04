Ainda há uma grande quantidade de terra, nas laterais da pista, o que requer atenção dos motoristas. Setran ainda realiza trabalhos na via.

Trecho da PA-275 é parcialmente liberado no sudeste do Pará

Trecho da PA-275, entre Eldorado do Carajás e Curionópolis, no sudeste do estado, foi liberado em parte nesta terça-feia (10). Via foi interditada após um desmoronamento no km-12, ainda na segunda-feira (9). As chuvas na região aumentam a preocupação com novos deslizamentos.

Ainda há uma grande quantidade de terra, nas laterais da pista, o que requer atenção dos motoristas.

Uma rocha se soltou e levou junto a vegetação e uma grande quantidade de terra, que causou o desmoronamento. Um congestionamento de mais de cinco quilometros de se formou na rodovia estadual.

Em nota, a Secretaria de Tranportes do Estado (Setran) informou que a pista da PA-275 já foi parcialmente liberada, mas que os serviços continuam no local.

