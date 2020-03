Trecho de asfalto desaba em rodovia no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O desabamento de parte do asfalto foi informado por um caminhoneiro que viajava para São Paulo e constatou um imenso congestionamento no local.

Um trecho do asfalto da rodovia BR 155, situada entre os municípios de Xinguara e Sapucaia, no sudeste do Pará, cedeu na madrugada desta quinta-feira, 5.

