Trégua nas chuvas- Trânsito melhora na BR 163 e BR 230 viagem segue na normalidade nos trecho incluído a Serra de Moraes

A Rodovia Cuiabá/Santarém não tem pontos de lentidão em nenhum dos sentidos na tarde desta terça-feira (06).

O tráfego é intenso, mas sem nenhum ponto de parada e a viagem no trecho de Novo Progresso até portos de Miritituba e Santarém estão em tempo normal.

Nos últimos dois meses [Janeiro e Fevereiro] o trânsito era lento com pontos de parada em alguns trechos e havia dificuldades para subir e descer a serra de Moraes Almeida no trecho Novo Progresso/ Miritituba, e atoleiros entre Itaituba e Rurópolis até o Porto de Santarém no Pará.

O trânsito na rodovia começou a ficar intenso com chegada da safra 2017/2018 de soja do Matogrosso no inicio do mês de Janeiro e aumentou com aumento da colheita da safra no mês de fevereiro, a fila em trechos chegou a mais de 30 km de caminhões parados na rodovia.

Os motoristas chegaram a enfrentar até 50 quilômetros de trânsito lento e passaram fome e sede na rodovia.

Nesta semana deste domingo (04) a chuva deu uma trégua, homens do exercito trabalharam no trecho com restauração da serra de Moraes único ponto de estrema gravidade que impedia o trafego e estava operando com o sistema Pare e Siga, a estimativa que mais de 2 mil caminhões trafega diariamente neste trecho da rodovia, com soja para portos de Miritituba e Santarém.

Para o motorista autônomo, Alberto Campos, de 46 anos , que chegou hoje (06) em Novo Progresso ele saiu ontem (05) de Santarém, estava confiante. “Eu estou sabendo que, para onde estou indo, o tempo está bom. Vai valer a pena, com certeza”. O Exercito estava no trecho hoje e senti muita firmeza por parte deles, a estrada vai continuar boa, relatou.

O trânsito na rodovia BR 230 (Transamazônica) começou a ficar lento nos últimos 15 dias, nesta semana a empresa que presta serviços ao DNIT/PA (Tripoloni e Sanches) esta trabalhando no trecho de atoleiro e a rodovia começou a ter o trafego normalizado entre Itaituba e Ruropólis a estiagem ajudou muito, disse o motorista.

Para quem mora na região, entre Castelo de Sonhos e Novo Progresso e para quem vive em torno da rodovia BR 163 neste trecho o fluxo de carro atrapalha. “É complicado trafegar neste trecho, muito buraco e os serviços realizado pela empresa “Fratello Engenharia “ além de lento é de péssima qualidade, os buracos estão aumentando , ir de um lado para outro é muito difícil para trafegar. A empresaria “Mara Lordes Pravinniski”, de 51 ano, usa rodovia constantemente reclamou do trajeto- “ir para o Castelo trabalhar e retornar para Novo Progresso é muito difícil”. Às vezes eles não dão passagem. Eu saio meia hora mais cedo para conseguir chegar no horário, ou em cima da hora”, mas os buracos estão aumentando e o fluxo de caminhão também, esta difícil,lamentou.

A expectativa é de que nesse período de 2 a 2,4 mil caminhões carregados com soja utilizem a rodovia em direção aos Portos de Miritituba e Santarém no estado do Pará.

