Treinador do Atlético-GO está desaparecido

Marcelo Cabo saiu de casa na madrugada de sábado para domingo e não foi mais visto

Contratado pelo Atlético-GO em maio do ano passado, o técnico Marcelo Cabo levou a equipe ao título da Série B do Brasileirão. Na madrugada de sábado para domingo, ele deixou sua residência por volta das 3h, sem celular, e não foi mais visto. O último diálogo foi com o filho, às 2h30. A notícia do desaparecimento foi confirmada à ESPN pela assessoria do clube goiano.

Fonte: Notícias ao minuto.

