Trem da mineradora Vale descarrila em estrada de ferro no Pará

(Foto: Via/WhatsApp) Abaixo dos vagões várias peças que ficaram amontoadas na EFC. Causas do acidente ainda não foram descobertas – Vinte e seis vagões do trem de ferro da mineradora Vale descarrilaram na madrugada desta segunda-feira (9) na Estrada de Ferro Carajás (EFC), em Parauapebas, região sudeste do Pará. A ferrovia está parada no trecho onde há a ocorrência.

De acordo com a assessoria de imprensa da Vale, a ocorrência não afetou o trem de passageiros.

“O maquinista sofreu escoriações leves, foi levado ao hospital da cidade e passa bem”, informou.

Trem de ferro da Vale é um dos maiores do mundo e leva o minério do Pará para vários portos fora do estado (Via/WhatsApp)

Equipes da Vale atuam na avaliação da recuperação da linha férrea. As causas da ocorrência estão sendo apuradas.

