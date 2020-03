Trem de passageiros da mineradora Vale é proibido de entrar no Pará

O veto faz parte das medidas de prevenção do novo coronavírus na região. Passageiros ficarão retidos na cidade de Açailândia, no Maranhão.

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta segunda-feira (23) que proibiu a entrada de um trem de passageiros da mineradora Vale no estado. A medida, publicada em uma rede social, faz parte das medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) na região.

De acordo com Helder, o trem com passageiros ficará retido na cidade de Açailândia, no Maranhão. Ainda não há previsão para quando a entrada dos trabalhadores no estado seja liberada.

Em nota, a Vale informou que os passageiros que tinham como destino as cidades paraenses atendidas pelo trem serão ressarcidos do valor pago e poderão retornar aos pontos de embarque de origem utilizando o próprio trem de passageiros, que voltará para São Luís ainda nesta noite. Os passageiros terão ainda a possibilidade de remarcar as passagens para outra data. Mais informações podem ser obtidas por meio do canal de atendimento Alô Ferrovias (0800 285 7000).

Fechamento de fronteiras

Na última sexta-feira (20) Helder anunciou a suspensão das viagens de ônibus interestaduais por 15 dias. A medida que entrou em vigor no domingo (22) também diz respeito as viagens hidroviárias.

Em relação às viagens aéreas, Belém ainda recebe voos de outros estados. Entretanto, as viagens internacionais que tinham como ponto de embarque ou desembarque a capital paraense foram cancelados. Segundo o governador, o funcionamento dos aeroportos é de responsabilidade do Governo Federal.

Casos no Pará

Até o momento, o Pará possui 5 casos confirmados da doença. Todos os pacientes contraíram o vírus em outros estados do Brasil. Os casos foram registrados nas cidades de Belém e Marabá.

Por G1 PA — Belém

23/03/2020 19h41

