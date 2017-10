Três barcos são apreendidos por irregularidades em Soure, na ilha do Marajó

Os Barcos de pesca “Mensageiro”, ” Memorial” e ” Nossa Senhora do Rosário” , foram apreendidos nesta segunda-feira, 30 por não possuírem registros Capitania dos Portos e estavam sem material de segurança à bordo.

A Marinha do Brasil apreendeu nesta segunda-feira (30) três embarcações irregulares durante uma operação nas proximidades do município de Soure, na ilha do Marajó. As barcos foram conduzidos para o cais da Capitania dos Portos, onde permanecerão até que as irregularidades sejam sanadas.

A Marinha encaminho os casos ao Grupamento Fluvial de Segurança Pública e os três condutores foram autuados e poderão responder criminalmente por expor embarcação e tribulação ao perigo.

