Três caçadores são detidos com mutum, veado-campeiro e catetos abatidos, em MS

Na carroceria do carro, os policiais encontraram um mutum, um veado-campeiro e dois catetos, que foram mortos a tiros. As armas usadas pelos homens não foram localizadas.

Três caçadores, com idades entre 44 e 51 anos, foram detidos na sexta-feira (8), após serem flagrados transportando quatro animais silvestres abatidos, em Jardim, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul.

