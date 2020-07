Três caminhões com madeiras em toras e serradas são apreendidos na região da PA-370 em Santarém

Caminhões apreendidos com madeira em frente à delegacia de Santarém — Foto: Amarildo Gonçalves/TV Tapajós

Apreensão ocorreu pela Polícia Ambiental na noite de quarta-feira (8).

Durante rondas na região da Rodovia Estadual PA-370 em Santarém, no oeste do Pará, a 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (CIPAmb) apreendeu três caminhões com em toras e serradas. A ação iniciou na noite de quarta-feira (8).

De acordo com informações da polícia, a equipe do policiamento ambiental estava na região da comunidade do Guaraná, quando flagrou o primeiro caminhão carregado com madeira ilegal. A guarnição solicitou documentos da madeira e do veículo, mas o motorista não apresentou.

Ainda conforme a polícia, a guarnição continuou no local e conseguiu flagrar mais dois caminhões carregados e quais os responsáveis também não apresentaram nenhum documento que comprovasse a legalidade do material.

A equipe do 35º Batalhão de Polícia Militar deu apoio na apreensão. Os caminhões e mais quatro pessoas foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil na área urbana de Santarém para prestar os esclarecimentos.

Por G1 Santarém — Pará

