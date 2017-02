Três clubes paraenses apresentam suas candidatas ao Rainha 2017

AEAPA, Assubsar, e Bancrévea apresentam as concorrentes.

O desfile das candidatas será realizado no dia 17 de fevereiro, em Belém.

A Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Pará (AEAPA), a Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM do Pará (Assubsar) e o Clube Associação de Desportos Recreativa Bancrévea apresentaram na noite desta quinta-feira (2) suas candidatas ao título de Rainha das Rainhas do carnaval paraense do ano de 2017. O desfile das candidatas será realizado no dia 17 de fevereiro, em Belém.

Alane Karolina Ribeiro Rodrigues, de 18 anos, é de Abaetetuba, nordeste do Pará, e já participou de outros concursos de dança. vai representar a AEAPA no concurso. A preparação começou há um ano, quando ela recebeu o convite. “Sou determinada e corro atrás dos meus sonhos, esse concurso é um deles. Minha família está toda envolvida nisso”, comenta.

Jenniffer Rayane Alves de Oliveira, de 22 anos, cursa o terceiro ano de Engenharia Química e vai representar a Assubsar no concurso. Ela se define como uma pessoa calma, o que vai ser um dos fatores mais importantes para conseguir o título. “Estou muito confiante e acredito que vou representar meu clube, vou trazer um tema inédito para a passarela. O Rainha é uma realização profissional e pessoal”, afirma.

Dyana Rúbia Mota de Oliveira, de 21 anos, cursa o sétimo semetre de Biomedicina, e vai representar o Bancrévea no concurso. Ela garante que chamar muita atenção com uma fantasia ousada na passarela, a candidata vem se preparando desde o último mês de dezembro. “Estou realizando um sonho e estou muito feliz de ter essa oportunidade. O Rainha é um concurso muito tradicional”, revela.

O concurso

Realizado pelas Organizações Rômulo Maiorana, a edição 2017 é a 71ª do concurso, que existe desde 1947 e é considerado um dos maiores do norte e nordeste do Brasil. Este ano, o concurso contará com a participação de 22 clubes paraenses.

