Três crianças sobrevivem a acidente de helicóptero que matou seus pais

As duas pessoas foram mortas em um acidente de helicóptero nesta terça-feira (15). Eles eram marido e mulher, que faziam um cruzeiro na hora do almoço com três filhos.

Andrew Hamish Davidson pilotava o helicóptero com sua esposa Lin quando ele caiu em uma praia rochosa perto do rio Kekerengu, na Nova Zelândia.

Os dois filhos pequenos do casal e um terceiro filho sobreviveram ao acidente. Eles foram retirados dos destroços por moradores que viram o helicóptero cair em espiral.

Um trator foi usado para resgatar os sobreviventes gravemente feridos, que foram transportados de avião para o hospital em Wellington.Um parente do pai das crianças disse que o acidente foi “um choque tão grande”, pois ele era dono do helicóptero há apenas dois meses.

“As crianças ficaram sem os pais”, disse. O helicóptero teve problemas enquanto tentava pousar.Os moradores arrancaram a janela da frente para libertar as crianças, temendo que ela pegasse fogo. Eles descreveram seu choque e horror ao testemunhar a queda do helicóptero na praia rochosa.

Uma testemunha, Lyn Mehrtens, disse que estava em sua cozinha quando viu o helicóptero caindo no chão. “Acabei de ver o helicóptero dando voltas e mais voltas e afundou … Acho que deve ter entrado na água”, disse ela. O marido de Lyn, Ian Mehrtens, disse que os moradores se juntaram a ele para tirar as pessoas dos destroços. Ele afirmou que o helicóptero espiralou, repentinamente, a cerca de 30 a 40 metros acima do solo.“Fui ver se podia ajudar e estava um pouco confuso.

Pedaços e pedaços por toda parte e pessoas gritando dentro do helicóptero”, disse Ian. “Uma menininha estava chorando e chamando por sua mãe e as outras não estavam nada bem”, completou.Um porta-voz do serviço de atendimento médico disse que três helicópteros de emergência de cidades diferentes foram enviados ao local do acidente. Duas ambulâncias também compareceram ao local.A Autoridade de Aviação Civil e a Comissão de Investigação de Acidentes de Transporte estão investigando o acidente.

