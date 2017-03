Três detentos serram cadeado, pulam muro e fogem do presídio no Pará

Três detentos que respondem pelo crime de roubo fugiram da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, em Santarém no oeste do Pará, no início da madrugada desta quinta-feira (23). De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), eles serraram o ferro da tranca do cadeado da cela, e com o uso de uma corda artesanal, conhecida como “tereza”, pularam o muro de segurança, tendo acesso à mata.

Os foragidos são identificados como: Anderson de Jesus Santos, Fernando de Sousa Aguiar e Rodrigo da Silva Queiroz. Após a fuga, os policiais fizeram uma revista estrutural no bloco e na cela onde os presos estavam custodiados, além de rondas nas proximidades do presídio.

Segundo a Susipe, as buscas continuam para tentar recapturar os três e a corregedoria do órgão vai abrir uma sindicância administrativa para apurar o caso.

Quem tiver qualquer informação sobre os fugitivos pode ligar para o Disque-Denúncia, número 181, ou denunciar pelo WhatsApp da Susipe, no (91) 98814-1218. O sigilo é garantido.

