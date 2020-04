Três farmácias são autuadas por vender removedor de esmalte como álcool gel em Abaetetuba, no PA

(Foto:Reprodução) – Cerca de 700 frascos foram apreendidos. Embalagens tinham rótulo falsificado.

Três farmácias de Abaetetuba, nordeste do Pará, foram autuadas por venderem removedor de esmalte como se fosse álcool em gel. As embalagens tinham rótulo falsificado.

A Polícia Civil recebeu denúncias e flagrou o comércio irregular. Cerca de 700 frascos foram apreendidos e todo o material foi encaminhado para perícia.

De acordo com a Polícia, a fiscalização foi intensificada para combater a venda irregular do produto, principalmente com o aumento da procura nas últimas semanas por causa da pandemia do coronavírus.

Como denunciar

Em meio à pandemia do novo coronavírus, as denúncias de produtos adulterados ou comercializados a preços injustos podem ser feitas pelo canal interativo “Alô Cidadão” (91 99991-0009) por meio de mensagens instantâneas, Disque-Procon (151) e Disque-Denúncia (181).

O consumidor também pode denunciar pelo aplicativo de mensagens. O número é (91) 99230-0151.

