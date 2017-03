Três ficam feridos em colisão entre carro e bitrem na BR-163 em Lucas do Rio Verde

O acidente envolvendo um bitrem vermelho e um Renault preto ocorreu na rodovia federal, na saída de Lucas do Rio Verde sentido Nova Mutum, agora há pouco. Dois homens e uma mulher estavam no carro de passeio, ficaram feridos e foram socorridos por equipes de resgate da Rota do Oeste. Todos foram encaminhados ao hospital do município para avaliação médica e o atual estado de saúde deles não foi revelado. O motorista da carreta saiu ileso.

Após a colisão, o cavalinho do bitrem saiu da pista. Já os dois vagões tombaram e a soja que era transportada ficou espalhada pela rodovia. Por conta disso, houve a interdição total da via. Os veículos estão passando pela lateral da pista.

A parte frontal esquerda do carro ficou completamente destruída. Este parou entre a pista e o acostamento. Ainda não se sabe o que causou o acidente e o mesmo passa a ser investigado pelas autoridades policiais.

Funcionários da concessionária estão trabalhando para limpar a soja da pista. Posteriormente, será realizado o trabalho de destombamento da carreta e liberação da via.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...