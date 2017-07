Três homens acusados de cometerem homicídios em Itaituba, foram presos em Jacareacanga.

Por volta das 23h:30min de quinta-feira (06), a Policia Militar de Jacareacanga, com informações do serviço reservado da PM e Policia Civil, efetuou a prisão de Marcelo Teixeira Pereira, Marlon Teixeira Pereira e Oséias Oliveira Souza “Gordinho”, acusados de ter assassinado Welinton Pereira de Araujo, que era acusado de matar a funcionária da TV Tapajoara SBT – Itaituba.

Os mesmo se auto denominam membros da facção do CCA, essa facção estavam tocando terror na cidade roubos de motos , assaltos de celulares , estabelecimentos comerciais e homicídio, na região.

Segundo informações repassadas pelos mesmos, Marcio Tatuador morreu provavelmente em vingança pela morte de (Welinton), pois o mesmo era amigo do “Gordinho”

Segundo eles, o Marcio Tatuador morreu, porque deu fuga para o “Gordinho” baleado.

Segundo esse “Gordinho” foi um dos que mataram o Yure Pirrony Brito. “Gordinho”, segundo as informações, seria pistoleiro do CCA, “Comando Classe A – Ramificação do PCC.

