Três homens são presos em flagrante por homicídio qualificado em Marabá

Após a prisão, acusado foi encaminhado para a delegacia da Cidade Nova, em Marabá (Foto:Divulgação / Polícia Civil)

O corpo da vítima foi encontrado com perfurações e sinais de luta corporal. Assassinos foram encontrados após análise de imagens de câmera de segurança.

Três homens foram presos por assassinato na cidade de Marabá, no sudeste paraense. A prisão em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado foi feita pela Delegacia de Homicídios de Marabá. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil no início da tarde desta quarta-feira (28).

O corpo da vítima foi encontrado com perfurações e sinais de luta corporal. Após perícia realizada no local do crime. Informações de testemunhas e análise de imagens de câmeras de vigilância indicaram os três suspeitos do assassinato.

Com versões distintas durante depoimento, os envolvidos negaram a autoria do crime.

A investigação seguecom diligências e os indiciados estão à disposição da Justiça.

