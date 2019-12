Três homens são presos suspeitos de realizarem queimadas em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Testemunhas confirmaram que Amarildo teria ateado fogo na área, provocando incêndio no local. Durante a prisão, o acusado afirmou que estava derrubando as árvores a mando de José Ednaldo da Silva, que também foi detido em flagrante. Os suspeitos foram conduzidos à sede da Deca e estão à disposição da justiça.

Nesse local, foi realizada a segunda prisão em flagrante, dessa vez contra Amarildo Gomes da Silva pela prática dos crimes de provocar incêndio em mata ou floresta e por utilizar motosserra sem autorização. Com ele, foi encontrado ainda um recipiente com combustível, que seria utilizado nas queimadas. (Ascom Polícia Civil)

De acordo com a Polícia Civil, as fiscalizações foram registradas por meio de fotos e imagens de drone. O titular da Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) de Marabá, Waney França Alexandre, disse que quando a equipe chegou ao primeiro ponto “foram constatadas as práticas de crimes ambientais” e encontradas armas de calibres 20 e 28, além de oito munições.

As prisões ocorreram a partir da operação “Gelada”, que atende também a requisições do Ministério Público Ambiental e denúncias da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

