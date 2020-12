Três irmãos morrem carbonizados após mãe deixá-los sozinhos para ir a bar

As vítimas tinham quatro anos, dois e oito meses de idade. Jociane Evangelista Monteiro foi presa. – (Foto:Reprodução)

Três irmãos morreram carbonizados dentro após a mãe deixá-los sozinhos e trancados dentro de casa para ir até um bar. A tragédia foi registrada na noite deste sábado (19), na rua Cumaru, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, no Acre. As vítimas tinham quatro anos, dois e oito meses de idade.

A suspeita é que o fogo tenha começado por um curto circuito em um ventilador, mas somente a análise pericial deve confirmar a causa. O imóvel de madeira, que ficava atrás de uma outra casa, media aproximadamente 12 metros quadrados e foi rapidamente consumido pelas chamas.

Os vizinhos ainda tentaram socorrer as crianças ao ouvir os gritos, mas como o local estava trancado com um cadeado, não foi possível retirar os três irmãos.O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h20 e chegou ao local em menos de cinco minutos.

Apesar disso, não conseguiram salvar as crianças e apenas controlaram as chamas para não atingissem as casas das redondezas.No local, a informação dos populares à equipe dos bombeiros foi de que as crianças estavam sozinhas dentro de casa e que a mãe tinha saído para um bar. A mulher, identificada como Jociane Evangelista Monteiro, foi presa e levada para a Delegacia de Flagrantes e pode responder por abandono de incapaz.

Por:Redação Integrada

