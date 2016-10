“Três Irmãos“ recupera Trecho da BR-163 que ficou danificado desde inauguração da obra em Novo Progresso

(Presença de homens e máquinas na pista- Foto Jornal Folha do Progresso) – O Trecho da Rodovia BR-163 de responsabilidade da empresa Três Irmãos, próximo a entrada da cidade de Novo Progresso apresentou defeito desde a entrega da obra em 2012. Em 2013 uma vistoria do “Grupo Prosoja” com o DNIT percorreu a divisa do estado do Mato Grosso até novo Progresso e constatou que o trecho de responsabilidade da empreiteira Três Irmãos é o mais complicado, com obras sem regularidade. “Os 68 quilômetros são recortados por pedaços com pavimentação, outros em terraplanagem, e outros ainda em escavação”. “Somando, há 14 quilômetros do trecho sem pavimento, algumas porções com asfalto antigo, e uma recente ainda sem sinalização”, explicou Edeon Vaz, diretor executivo do Movimento Pró-Logística.

No relatório foi citado da necessidade de adicionar outros seis centímetros de massa asfáltica em trechos já prontos. “Toda a BR-163 precisa de um reforço. O projeto inicial previa uma pavimentação com espessura de 12 centímetros, mas as obras foram licitadas com menos para reduzir custos.”

Este trecho próximo a Novo Progresso já foi concertado neste período pela empresa umas 10 vezes e os problemas aumentaram no início foi um buraco na baixada próximo ao buritizal, dali para frente – um trecho de mais de 500 metros ficou danificado e mesmo com os reparos realizados pela empresa, os buracos aumentaram e o trecho foi condenado.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso no inicio desta semana, esteve no local e constatou que as valas laterais da pista da BR-163 naquele local foi reaberta para colocar equipamentos que ajudam na drenagem da água, bem como a pavimentação danificada foi retirada, um trabalho mais minucioso esta sendo realizada, o trecho que esta sendo recuperado esta recebendo uma nova camada de pavimentação, ao contrario das anteriores que somente tapava o buraco e logo danificava, tipo trabalho perdido.

Nesta quinta –feira (26) Homens e máquinas continuam trabalhando no trecho, mas o tráfego flui normalmente em meia pista com sinalização devida em ambos os sentidos.

O/custo da obra e a fonte do recurso não foi divulgado pela empresa.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

