Três irmãs morrem afogadas no Nortão; pai salvou uma

A tragédia foi esta tarde, em Nova Bandeirantes (510 km de Sinop). Pai e mãe foram ao rio com as 4 filhas que estavam brincado na areia. Em determinado momento, a caçula, de 5 anos, começou a se debater e se afogar. As três irmãs, de 13, 9 e 5 anos, teriam entrado para socorrê-la. O pai também pulou na água e salvou uma filha. Mas a caçula e as de 13 e 9 anos faleceram. O soldado Cassiano Gean, da PM, informou, ao Só Notícias, que ele quase se afogou e foi salvo por outras pessoas.

“Ele deixou as mais velhas cuidando a menor que acabou entrando no rio e acabou caindo em um poço. As irmãs entraram para retirá-la e acabaram se afogando”, explicou o soldado.

Um pescador, que reside em Bandeirantes, estava no local e, com apoio de policiais militares, retirou os dois corpos, agora há pouco. Ele se amarrou com uma corda e mergulhou. O local é conhecido como Prainha, fica a 2 km da cidade. Na época de seca, o nível do rio baixa e surgem banco de areia com grande faixa de extensão e o local é muito frequentado. Onde as crianças se afogaram há uma espécie de ‘poço’.

“Ninguém imagina que ali tem um poço”, acrescenta o policial. “Eles (pais) não ingeriram bebidas alcoólicas. É, infelizmente, uma tragédia”, concluiu, consternado.

A criança resgatada foi encaminhada ao hospital e passa bem. A polícia informou que a mãe foi levada ao hospital em estado de choque. O pai trabalha como vaqueiro.

Os corpos vão ao IML em Alta Floresta para necropsia e devem ser liberados nesta segunda-feira para sepultamentos.

(Atualizada às 17:41h)

Só Notícias (foto: arquivo/Jose Medeiros)

