Avião pega fogo após pouso forçado no sudeste do Pará. (Foto: Reprodução / Polícia Civil) – Três morrem e dois sobrevivem a queda de avião próximo a São Felix do Xingu, no sudeste do Pará

Aeronave teria realizado pouso forçado na comunidade de Barra Mansa e pegou fogo. Os dois sobreviventes, o piloto e um empresário, foram encaminhados com queimaduras a hospitais em Tucumã e agora seguem para Goiânia (GO).

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira (27) próximo à comunidade de Barra Mansa, em São Felix do Xingu, sudeste do Pará, de acordo com a Polícia Civil. Cinco pessoas estavam na aeronave. Três pessoas morreram no acidente, entre elas o copiloto. Os sobreviventes são o empresário Robson Alves Cintra e o piloto Cristiano Rocha dos Reis. Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas vítimas são da mesma família.

O avião teria partido do aeroporto de Ourilândia do Norte, cerca de 900 quilômetros da capital Belém, por volta das 13h30h desta sexta. Em pane durante o voo, o piloto teria realizado um pouso de emergência e a aeronave pegou fogo. Uma equipe da Policia Civil foi enviada para o local.

Segundo informações do parente de um garoto de 10 anos que morreu, os sobreviventes estão conscientes, apenas com queimaduras no corpo. Robson está com a maior parte do corpo queimada enquanto Cristiano tem as principais queimaduras nas extremidades do corpo.

As vítimas que morreram no acidente são Victor Gabriel Tomaz, de 10 anos, Evandro Geraldo Rocha Reis, de 73 anos (copiloto), e José Gonçalves de Oliveira, de 72 anos.

No momento da queda, uma equipe de resgate partiu de Ourilândia para o local do acidente, em São Félix, para a remoção dos mortos.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...